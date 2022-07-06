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Сколько кофе стоит пить беременным, чтобы не навредить ребёнку

Оказывается, норма не такая уж и низкая
Японские учёные из Университета Хоккайдо провели исследование с целью выяснить, как именно употребление кофе во время беременности влияет на способность ребёнка ползать или ходить в возрасте одного года.
Сколько кофе стоит пить беременным, чтобы не навредить ребёнку

В рамках научной работы специалисты проанализировали данные 87 106 матерей, принявших участие в общенациональном исследования в Японии. Эксперты изучили частоту употребления кофеина женщинами во время беременности, и сопоставили их двигательными навыками ребёнка в возрасте 6 и 12 месяцев.

По итогу учёные пришли к выводу, что дети матерей, потреблявших более 300 мг кофеина в день, имели повышенный риск задержки моторного развития в возрасте 12 месяцев. Отметим, что 300 мг кофеина — это эквивалент трёх чашек растворимого кофе.

Специалисты также выразили надежду, что хоть причина этой связи пока что неясна, полученные результаты всё же побудят беременных женщин ограничить потребление кофеина.

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