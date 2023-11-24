Сколько колонок Яндекс.Станция активировано по всему миру

По словам руководителя Алисы и умных устройств Яндекса, Сергея Мельника, увеличение интереса к умным колонкам с фирменным голосовым ассистентом компании подтверждается не только продажами, но и тем, что почти 9/10 когда-либо проданных «Станций» продолжают активно использоваться и оставаться востребованными.

Отметим, что произошедшее — значительный рост по сравнению с предыдущим годом, где продажи умных колонок увеличились почти вдвое.

За пять лет с момента запуска первой Яндекс.Станции в 2018 году, было продано около 8 млн устройств этого типа. Интерес к умным девайсам Яндекса продолжает расти, оставляя за собой успешные результаты продаж и активаций по всему миру.