Наука и технологии
21:00, 24 ноября 2023
1 мин.

Сколько колонок Яндекс.Станция активировано по всему миру

Спойлер: очень много

За ноябрь Яндекс продал более 143 тыс умных колонок Яндекс.Станция. Общее же число активированных устройств линейки по всему миру впервые превысило 7 млн.

По словам руководителя Алисы и умных устройств Яндекса, Сергея Мельника, увеличение интереса к умным колонкам с фирменным голосовым ассистентом компании подтверждается не только продажами, но и тем, что почти 9/10 когда-либо проданных «Станций» продолжают активно использоваться и оставаться востребованными.

Отметим, что произошедшее — значительный рост по сравнению с предыдущим годом, где продажи умных колонок увеличились почти вдвое.

За пять лет с момента запуска первой Яндекс.Станции в 2018 году, было продано около 8 млн устройств этого типа. Интерес к умным девайсам Яндекса продолжает расти, оставляя за собой успешные результаты продаж и активаций по всему миру.

Новости партнеров
Новости партнеров