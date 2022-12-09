Сколько конкретно персональных данных украли в интернете за 2022 год

По её словам, в Сети по разным причинам оказалось порядка 1,5 млрд записей с персональными данными. Но число записей не равно количеству жертв — многие записи дублируются.

Как отметила Новикова, мошенники намеренно комбинируют множество различных данных, чтобы подробно изучить потенциальных жертв, знать о них как можно больше. Эти «знания» будут использованы для того, чтобы запутать человека, внушить, что они много знают о нём и навязать свои решения.

«Эти данные комбинируются, можно сказать, взаимно переопыляются для того, чтобы собрать более конкретную и подробную информацию о человеке и более таргетированно ему звонить, задавать вопросы, предлагать перевести деньги», — рассказала эксперт.