Сколько контента загрузили в Архангельске за 2024 год

Оператор мобильной связи Tele2 провёл исследование, чтобы выяснить, как активно жители малых населённых пунктов Архангельской области пользуются интернетом и голосовой связью. Анализ охватил 65 деревень и сел, где оператор обеспечил качественную связь за последние несколько лет. Исследование показало, что общий трафик с 65 базовых станций с начала 2024 года составил впечатляющие 2782 ТБ, что соответствует скачиванию около 925 тысяч фильмов в HD.

Лидером по интернет-активности стало село Вожгора в Лешуконском районе, где местные жители использовали 102 ТБ трафика. На втором месте расположилось село Койнас, скачавшее примерно 101 ТБ, а замкнул тройку посёлок Мамониха с 97 ТБ. Также оператор оценил голосовую активность: самым разговорчивым оказался Вожгора с 2475 минутами звонков, за ним следуют Мамониха с 2320 минутами и Улитино с 1894 минутами. В общей сложности жители малых населённых пунктов Архангельской области общались почти 56500 минут.

Все эти изменения стали возможны благодаря реализации второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства, в которой Tele2 выступает технологическим партнёром. Компания занимается разработкой проектных решений и поставкой оборудования для строительства базовых станций, которые работают в стандартах 2G и 4G. Александр Кульба, директор Архангельского филиала Tele2, отметил, что современные технологии помогают жителям даже самых удалённых уголков всегда оставаться на связи, работать и учиться дистанционно.