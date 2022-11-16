Сколько людей становятся глухими из-за громкой музыки в наушниках

К этому может привести постоянное прослушивание музыки в наушниках на уровне громкости выше 60% от максимального на устройстве, а также регулярное посещение концертов без беруш. Оказалось, что группа риска насчитывает от 670 млн до 1,35 млрд молодых людей в мире. В процентном соотношении это 24% случаев прослушивания музыки в наушниках и почти 50% — на концертах.

При этом исследователи не указывают на причинно-следственную связь между фоновым шумом и необратимой потерей слуха, но обнаружили, что прослушивание громкой музыки связано с «изменениями порогов слышимости». Основная причина заключается в повреждении сенсорных клеток, на восстановление которых могут потребоваться годы.

«Это постепенный процесс, поэтому проблему нелегко распознать сразу. Вы можете быть подвержены риску необратимой потери слуха в долгосрочной перспективе», — отметила доктор Лорен Диллард, автор исследования и научная сотрудница Медицинского университета Южной Каролины.