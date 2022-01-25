Сколько людей умерли за год из-за злоупотребления антибиотиками

Отмечается, что исследование затронуло 2019 год, с которого начала расти смертность от развития устойчивых к противомикробным средствам бактериальных инфекций. Учёные создали статистические модели на основе изученных данных о 23 видах бактерий и 88 патогенных комбинациях, из-за которых в 2019 году скончалось 4,95 млн человек. Эти люди умерли не от отравления антибиотиками, а от бактерий, на которые перестали действовать препараты.

На эту тему уже проводились исследования, в результате которых прогнозировался рост смертности от устойчивых к антибиотикам инфекций. Предположительно, с 2050 года число смертей может составить порядка 10 млн человек в год.

Но новые данные говорят о том, что эта проблема наступит раньше. Неслучайно учёные назвали смертность от устойчивых к антибиотикам бактерий в 2019 году третьей по численности причиной смертности в мире. Только инсульт и болезни сердца забрали больше жизней.

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