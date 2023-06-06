Сколько MacBook, iPhone и Apple Watch можно купить по цене одного AR-шлема Apple Vision Pro

Новинка получилась в меру интересной, но всё ещё непосильной для многих из-за своей цены в $3500. Чтобы понять, насколько это вообще дорого, наши коллеги из Mashable решили выяснить, сколько других продуктов Apple вы могли бы приобрести за ту же сумму.

За стоимость одной гарнитуры Vision Pro вы можете приобрести целых 140 AirTag, позволяющих легко отслеживать ваши вещи. Или, если вы предпочитаете высококачественное звучание, вы сможете получить шесть пар наушников AirPods Max.

Если вам нужно универсальное устройство, пять iPad Air вполне можно купить за те же $3500. В качестве альтернативы можно выбрать три новеньких MacBook Air 13” на мощном чипе M2.

Для любителей iPhone тоже есть варианты — за $3500 можно купить сразу четыре совершенно новых iPhone 14.

Всё это явно демонстрирует, насколько новый шлем Apple оказался дорогим. Для сравнения, грядущий Oculus Quest 3, который практически полностью совпадают по функционалу с Vision Pro, обойдётся в семь раз дешевле — всего в $500.