Сколько миллиардов долларов потеряли крупнейшие инвесторы на криптовалюте в 2022 году

На фоне этого издание Forbes решило подсчитать, сколько денег потеряли на происходящем крупнейшие криптоинвесторы. Оказалось, что с марта текущего года их карман «похудел» на 116 млрд долларов.

При этом сразу 10 человек из из списка лишились статуса миллиардеров. Трое же и вовсе потеряли всё — их состояние снизилось до нуля.

В Forbes отметили, что сильнее всех сократилось финансовое состояние основателя и главы биржи Binance Чанпэна Чжао. Его капитал рухнул с 65 млрд долларов до 4,5 млрд.

Ожидается, что в грядущем 2023 году ситуация станет только хуже и состояние криптоинвесторов снизится ещё сильнее.