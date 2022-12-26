Сколько миллиардов долларов потеряли крупнейшие инвесторы на криптовалюте в 2022 году

Сколько миллиардов долларов потеряли крупнейшие инвесторы на криптовалюте в 2022 годуСледующий год обещает быть ещё хуже
Крупнейшие криптоинвесторы потеряли 116 млрд долларов на криптовалюте в 2022 году. 2022 год был очень тяжёлым для мира криптовалют. Чего только стоит банкротство такой крупной биржи как FTX.
Фото: М.Видео
На фоне этого издание Forbes решило подсчитать, сколько денег потеряли на происходящем крупнейшие криптоинвесторы. Оказалось, что с марта текущего года их карман «похудел» на 116 млрд долларов.
При этом сразу 10 человек из из списка лишились статуса миллиардеров. Трое же и вовсе потеряли всё — их состояние снизилось до нуля.
В Forbes отметили, что сильнее всех сократилось финансовое состояние основателя и главы биржи Binance Чанпэна Чжао. Его капитал рухнул с 65 млрд долларов до 4,5 млрд.
Ожидается, что в грядущем 2023 году ситуация станет только хуже и состояние криптоинвесторов снизится ещё сильнее.