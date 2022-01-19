Сколько миллионов европейцев лишатся работы из-за роботов в ближайшие 20 лет

По мнению аналитиков, наибольшая опасность нависает над специалистами, суть работы которых заключается в выполнении рутинных задач. Таким образом тем, кого могут заменить роботы, стоит озаботиться подбором новой специальности.

Что интересно, у европейских организаций имеются все основания для автоматизации. Так, например, регион уже долгое время сталкивается с сокращением численности населения трудоспособного возраста.

Ожидается, что к 2040 году 38% рабочих мест в Германии, 34% во Франции и 31% в Великобритании будут автоматизированы.