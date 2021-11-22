Сколько минут в день нужно чистить зубы и что будет, если делать это меньше

Так, согласно опубликованным данным, уделять чистке зубов необходимо порядка 3-4 минут в день, делая это не меньше двух раз в день. По данным ученых, более долгая чистка зубов уменьшает зубной налет и, судя по всему, способствует здоровью всей полости рта. Помимо прочего чистка зубов необходима для удаления микробов, в том числе и липких, например биопленки, избавиться от которой можно лишь щеткой.

Если же чистить зубы меньше по времени и неправильно, то можно спровоцировать накопление зубного налета, что чревато вредом для здоровья и воспалениями полости рта, кровоточивостью десен и неприятным запахом. Кроме того, таким образом можно столкнутся и с кариесом.