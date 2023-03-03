Сколько мошеннических сайтов заблокировали в России и всём мире в 2022 г.Рассказали в Group-IB
Специалисты Group-IB заблокировали 59 тысяч фишинговых сайтов по всему миру и 7 тысяч — в России. Специалисты по информационной безопасности компании Group-IB в течение 2022 года заблокировали 59 тысяч фишинговых сайтов по всему миру. При этом 7 тысяч таких сайтов пришлось на доменные зоны .рф и .ru.
Фото: Wallpaperflare.com
Об этом сообщила пресс-служба Group-IB. Сообщается, что мошеннические сайты специализировались на похищении у россиян логинов и паролей, данных банковских карт, аккаунтов в мессенджерах. В целом количество подобных сайтов в 2022 году выросло в 2 раза по сравнению с 2021.
В зонах .рф и .ru было выявлено 20170 сайтов для фишинга, в 2021 их было 15363.
Самой популярной среди мошенников доменной зоной в 2022 году стала .com — 33,8% заблокированных сайтов, далее располагается зона .ru — 5,3%, на третьем месте — зона .org — 3,4%.