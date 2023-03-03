Сколько мошеннических сайтов заблокировали в России и всём мире в 2022 г.

Об этом сообщила пресс-служба Group-IB. Сообщается, что мошеннические сайты специализировались на похищении у россиян логинов и паролей, данных банковских карт, аккаунтов в мессенджерах. В целом количество подобных сайтов в 2022 году выросло в 2 раза по сравнению с 2021.

В зонах .рф и .ru было выявлено 20170 сайтов для фишинга, в 2021 их было 15363.

Самой популярной среди мошенников доменной зоной в 2022 году стала .com — 33,8% заблокированных сайтов, далее располагается зона .ru — 5,3%, на третьем месте — зона .org — 3,4%.