Сколько может стоить переселение людей на Марс по подсчётам Илона Маска

Своими мыслями он поделился в подкасте Лекса Фридмана — американского учёного русского происхождения Алексея Федотова. По словам Маска, в нынешних условиях для отправки колонистов на Марс необходим $1 трлн. Это объясняется тем, что людям необходима не только ракета, но и медицинское оборудование, средства коммуникации и другое.

Также Маск отметил, что хочет построить на Марсе самоокупаемые города с подземными гидропонными фермами, в которых будут созданы необходимые условия для бесперебойного выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечения пищей колонистов. Работать фермы будут на солнечной энергии.

«Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации», — отметил Маск.