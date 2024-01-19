Сколько нам отведено: 23 января учёные обновят время на Часах Судного дня

Это проект научного журнала, демонстрирующий время до полуночи, символизирующей международную напряжённость. Каждый год на часах обновляется количество минут до полуночи, на определённых значениях выставляются часовая и минутная стрелки, а затем это демонстрируется в прямом эфире, на обложке и сайте журнала.

Количество минут до полуночи означает, насколько человечество на грани глобальной, в том числе ядерной катастрофы. Какое время выставят эксперты в этом году, неизвестно, но сейчас на Часах до полуночи оставили всего 90 секунд.

Часы Судного дня впервые были выставлены на без 7 минут до полуночи, на 23:53. Проект появился 23 января 1947 года.