Сколько нужно съедать сыра в день с пользой для организма

Доктор Елена Соломатина утверждает, что съедать 50 граммов сыра в день может быть полезно для организма.

Это количество сыра является нормой и содержит множество полезных элементов: кальций, молочный белок и триптофан, — аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин и серотонин. Мелатонин обеспечивает здоровый сон и является антиоксидантом, предотвращающим старение, а серотонин отвечает за хорошее настроение.

Кроме того, молочный жир, содержащийся в сыре, полезен при употреблении в умеренных количествах, так как помогает организму вырабатывать гормоны, а витамин A, также присутствующий в сыре, необходим для зрения, укрепления иммунной системы и слизистых оболочек.