Сколько оборотов вокруг Солнца сделал электромобиль Tesla спустя пять лет после запуска в космос

Автомобиль и его космическое путешествие вызвали бурное обсуждение в Сети в далёком 2018 году. И с тех пор, то и дело, в массовой культуре мелькают упоминания данного события.

В честь первого юбилея, специалисты решили выяснить, где вообще находится электромобиль прямо сейчас. Оказалось, что Tesla Roadster за всё время преодолел более 4 млрд км в космосе.

При этом тематический сайт для отслеживания местонахождения авто whereisroadster.com показал, что к своей недавней годовщине транспортное средство совершило около трёх с четвертью оборотов вокруг Солнца и находилось на расстоянии примерно 327 млн км от Земли.

Напомним, что ещё в 2020 году авто совершило первое приближение к Марсу, приблизившись к планете на расстояние 8 млн км, что примерно в 20 раз больше расстояния между Землей и Луной.