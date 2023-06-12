Сколько памяти должно быть в телефоне

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, объясняет, какое количество свободной памяти должно быть на смартфоне, чтобы он работал эффективно. Перегруженная встроенная память может замедлить работу устройства и ограничить возможность обновления приложений. Оптимальным вариантом является сохранение 20% свободного пространства на хранилище. Муртазин даёт простое правило: чтобы избежать проблем с работой и иметь достаточно места для своих файлов, необходимо оставить 20% свободного места в памяти устройства. Регулярно следует освобождать место на телефоне путём копирования файлов на компьютер или жёсткий диск и удаления ненужной информации. Это следует делать хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода. Минимальный объем свободной памяти, необходимый для нормальной работы телефона, составляет 5-7 гигабайт. Муртазин также указывает, что можно хранить часть файлов на съёмных носителях информации, но следует выбирать качественные карты памяти с высокой скоростью записи, чтобы избежать потери данных. Он также предупреждает о том, что карты памяти могут быть подделаны, поэтому важно приобретать их у надёжных производителей. При выборе нового смартфона рекомендуется остановиться на устройстве с достаточно большим объёмом встроенной памяти, чтобы учесть не только текущие задачи, но и будущие потребности. Устройства используются в течение нескольких лет, и за это время накапливается большое количество информации, такой как фотографии и видео. Также необходимо учитывать, что новые версии операционной системы требуют свободного места для установки.