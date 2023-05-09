Сколько пива можно пить без вреда для здоровья

По словам специалиста, разумное потребление пива ограничивается двумя стаканами или 500 мл в день. Правда, и это потребление не должно быть ежедневным.

Прокофьев также предупредил, что людям с проблемами ЖКТ и аллергическими реакциями следует быть особенно осторожными при употреблении данного напитка. Он подчеркнул, что наибольший вред здоровью наносят те, кто пьёт пиво из пластиковой тары.

Напомним, что ранее терапевт Павел Раменский обозначил вредные для почек привычки и продукты, среди которых избыток соли в рационе. Он объяснил, что соль может спровоцировать повышение давления, что негативно влияет на работу почек.