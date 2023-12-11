Сколько подписок и по какой цене: россияне рассказали о тратах на интернет-сервисы

Rambler&Co и СберМобайл провели опрос, чтобы выяснить, какие услуги мобильных операторов считают важными россияне, кроме обычных минут и гигабайтов.

Оказалось, что большинство клиентов ценит сервисы защиты от мошенников. Блокировка подозрительных звонков, включая мессенджеры, оказалась самой востребованной — 34% респондентов выбрали этот вариант. Защита от мошенничества в процессе разговора и защита банковского счета также оценены, 26% и 25% соответственно. Страхование от мошенничества выбрали 15%.

В роуминге 48% россиян предпочли бы подключать пакет на 7-10 дней. Отдельные пакеты минут и гигабайтов выбрали 23%, единый пакет — 21%, а пакет гигабайтов на сутки — 8%.

Также опрошенные поделились, для каких гаджетов, помимо телефона, им нужен мобильный интернет. 48% используют его для умных часов, 28% для кулонов с местоположением, 13% для фитнес-браслетов и 11% для детских часов. Участвовали в опросе 52 тыс. человек из всех регионов России, преимущественно мужчины — 66%, и женщины — 34%.