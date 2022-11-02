Наука и технологии
13:52, 02 ноября 2022
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Сколько пользователей перешли на Windows 11 с более ранних версий ОС

Оказалось, что не так уж и мало

Спустя чуть более года после полноценного релиза Windows 11, специалисты Statcounter поделились статистикой, показывающей, какова доля людей, пересевших на актуальную ОС от Microsoft.

Сколько пользователей перешли на Windows 11 с более ранних версий ОС

Оказалось, что на сегодняшний день её используют 15,44% Windows-пользователей. Для сравнения, у Windows 7 и 8 это лишь 9,61% и 2,45% соответственно.

В то же время на долю Windows 10 приходится 71,29% пользователей систем от Microsoft, что более чем в три раза превышает показали Windows 11, 7 и 8.

Отметим, что ранее аналитики AdDuplex также поделились статистикой по количеству пользователей новейшей системы от редмондцев. По их подсчётам, на долю новинки пришлось уже 23%. Эксперты связали разницу в несколько процентов с отличием в методологиях подсчёта.

Источник:Neowin
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