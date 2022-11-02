Сколько пользователей перешли на Windows 11 с более ранних версий ОС

13:52, 02 ноября 2022
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Сколько пользователей перешли на Windows 11 с более ранних версий ОСОказалось, что не так уж и мало
Спустя чуть более года после полноценного релиза Windows 11, специалисты Statcounter поделились статистикой, показывающей, какова доля людей, пересевших на актуальную ОС от Microsoft.
Оказалось, что на сегодняшний день её используют 15,44% Windows-пользователей. Для сравнения, у Windows 7 и 8 это лишь 9,61% и 2,45% соответственно.
В то же время на долю Windows 10 приходится 71,29% пользователей систем от Microsoft, что более чем в три раза превышает показали Windows 11, 7 и 8.
Отметим, что ранее аналитики AdDuplex также поделились статистикой по количеству пользователей новейшей системы от редмондцев. По их подсчётам, на долю новинки пришлось уже 23%. Эксперты связали разницу в несколько процентов с отличием в методологиях подсчёта.