Сколько прививок от COVID-19 сделали по всему миру

Оказалось, что число вакцинаций превысило 8 млрд. При этом большая часть процедур — 4,16 млрд — пришлась всего лишь на три страны. Это Китай (2,5 млрд), Индия (1,2 млрд) и США (0,46 млрд). При этом важно понимать, что подсчитать точное число привившихся невозможно, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин и сделанных прививок.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о планах Германии ввести ограничения для непривитых граждан. Власти страны хотят «перекрыть» им доступ в магазины, кроме супермаркетов и аптек. При этом встречаться жителям страны можно будет лишь в небольших компаниях до двух человек.