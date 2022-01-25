Сколько раз Китай проверял на прочность ПВО Тайваня за 2021 год

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Сколько раз Китай проверял на прочность ПВО Тайваня за 2021 годСпойлер: почти в три раза больше, чем годом ранее
В сети появилась информация о том, сколько раз в течение 2021 года военно-воздушные силы Китая проверяли на прочность систему противовоздушной обороны Тайваня.
Оказалось, что речь идёт почти о тысяче таких попыток — их было 964. Что интересно, годом ранее это число достигло лишь 380 раз.
Сообщается, что самым «насыщенным» оказался октябрь прошлого года. Тогда всего лишь за месяц китайцы 196 раз пытались вторгнуться в воздушное пространство Тайваня. Можно сказать, что таким своеобразным образом Китайская Народная Республика «отмечала» 72-летие своего создания.
Отметим, что накануне Китай так же провёл очередную попытку прорвать ПВО Республики. Для этого были подняты в воздух сразу 39 самолётов — 24 истребителя J-16, 10 самолётов J-10 и один H-6.
Источник: Defense Post