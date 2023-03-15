Сколько раз космические объекты пытались пробить МКС и российские спутники

Было зафиксировано 16 тысяч опасных сближений

В течение 2022 года 16 тысяч раз космические объекты пытались пробить МКС и российские спутники. Генеральный директор АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков рассказал, сколько раз в течение 2022 года автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) выявила сближений МКС и российских космических аппаратов с опасными объектами на орбите.