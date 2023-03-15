Сколько раз космические объекты пытались пробить МКС и российские спутники

00:43, 15 марта 2023
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Сколько раз космические объекты пытались пробить МКС и российские спутникиБыло зафиксировано 16 тысяч опасных сближений
В течение 2022 года 16 тысяч раз космические объекты пытались пробить МКС и российские спутники. Генеральный директор АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков рассказал, сколько раз в течение 2022 года автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) выявила сближений МКС и российских космических аппаратов с опасными объектами на орбите.
Фото: Unsplash.com
По словам Пенькова, было зафиксировано 16 тысяч таких сближений. Как правило, речь идёт о космическом мусоре.
Пеньков отметил, что из-за этих сближений на МКС пять раз выполняли манёвры. Своевременные манёвры помогли сохранить космический комплекс, а также жизни и здоровье экипажа.