Сколько раз после перенесённого «Омикрона» можно заболеть им повторно

Об этом предупредил врач-терапевт Константин Хоманов. Как отметил специалист, у людей, переболевших «Омикроном», риск снова заболеть этим штаммом возрастет на 19%, у тех, кто болел «Дельтой», — на 8%. При этом «Омикрон» не даёт таких скачков заболеваемости, как дельта-вариант.

«Вариант коронавируса "омикрон" имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса. "Омикрон" обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам (моноклональных антител), может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации», — предупредил врач.