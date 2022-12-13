Сколько раз в 2022 году российские спутники опасно сближались с космическим мусором

По словам Пенькова, в космос запускается всё больше космических аппаратов, поэтому неудивительно, что это привело к росту количества техногенных космических объектов. Разумеется, становится больше и космического мусора. В связи с этим увеличивается частота опасных сближений космических аппаратов с мусором, растёт число опасных ситуаций.

В 2022 году подобных случаев стало больше примерно в 2 раза. В количественном отношении это около 70 тысяч опасных сближений космических аппаратов российской орбитальной группировки и МКС с потенциально опасными техногенными космическими объектами.

В течение 2021 года таких сближений было зафиксировано порядка 40 тысяч.

«В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами», — отметил Пеньков.