Сколько российских компаний хакеры снова взламывают после первой атаки

По словам эксперта, главные причины повторных взломов — пренебрежение необходимыми мерами безопасности, а также медленное развитие информационных технологий и систем безопасности, влияющих на защищённость инфраструктуры.

Хакеры снова «приходят» в инфраструктуру компаний теми же путями, которыми пользовались в первый раз. Причём их атаки вполне успешны даже после обновлений безопасности, но недостаточных для защиты. Если же злоумышленники не могут взломать организацию старым способом, ищут новые бреши в безопасности.

И таким образом повторно взламывается порядка 30% компаний.