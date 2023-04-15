Наука и технологии
15:25, 15 апреля 2023
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Сколько российских компаний хакеры снова взламывают после первой атаки

Не менее 30%

Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков рассказал, что хакеры повторно взламывают компании в течение двух лет после проведения первой кибератаки. Зачастую целями злоумышленников являются госучреждения, медицинские учреждения и промышленные предприятия.

Сколько российских компаний хакеры снова взламывают после первой атаки

Фото: Wall.alphacoders.com

По словам эксперта, главные причины повторных взломов — пренебрежение необходимыми мерами безопасности, а также медленное развитие информационных технологий и систем безопасности, влияющих на защищённость инфраструктуры.

Хакеры снова «приходят» в инфраструктуру компаний теми же путями, которыми пользовались в первый раз. Причём их атаки вполне успешны даже после обновлений безопасности, но недостаточных для защиты. Если же злоумышленники не могут взломать организацию старым способом, ищут новые бреши в безопасности.

И таким образом повторно взламывается порядка 30% компаний.

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