Сколько российских кораблей находится в Мировом океане

Как сообщается, сейчас в различных районах Мирового океана находится более 70 кораблей. По словам Евменова, в 2021 году наметилось стабильное развитие ВМФ, успешно были проведены все мероприятия по боевой подготовке.

Также Евменов подчеркнул, что российский флот продемонстрировал океанский статус. «2021 год для флота стал этапом стабильного развития по всем составляющим. ВМФ России изо дня в день демонстрировал, что обладает океанским статусом и способен эффективно действовать во всех широтах», — подчеркнул главком.