Сколько российских медиков подверглось насилию со стороны пациентов

Были отобраны 844 специалиста, среди которых были профессии от медсестер до замов главврачей и руководителей учреждений.

В ходе опроса выяснилось, что 92,9% медработников сталкивались с агрессивностью пациентов.

85,3% врачей сообщили, что получали в свой адрес оскорбительные выражения, 41,7% угрожали физической расправой, а 13% работников медслужб заявили, что подвергались непосредственно физическому насилию.

Причины такого буйного поведения сами медики объяснили тем, что люди бывают в состоянии алкогольного опьянения, либо они были недовольны ожиданием очереди на прием, замечаниями по соблюдению санэпидтребований или непониманием проводимых с ними процедур. Некоторые же проявляли агрессию на фоне страха своей болезни.