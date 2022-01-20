Сколько российских медиков подверглось насилию со стороны пациентов

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Сколько российских медиков подверглось насилию со стороны пациентовИ почему это происходит
Эксперты «Актион Медицины» в ходе опроса работников сферы здравоохранения, выяснили, что более 90% российских медиков сталкивались с агрессией со стороны пациентов на рабочем месте.
Были отобраны 844 специалиста, среди которых были профессии от медсестер до замов главврачей и руководителей учреждений.
В ходе опроса выяснилось, что 92,9% медработников сталкивались с агрессивностью пациентов.
85,3% врачей сообщили, что получали в свой адрес оскорбительные выражения, 41,7% угрожали физической расправой, а 13% работников медслужб заявили, что подвергались непосредственно физическому насилию.
Причины такого буйного поведения сами медики объяснили тем, что люди бывают в состоянии алкогольного опьянения, либо они были недовольны ожиданием очереди на прием, замечаниями по соблюдению санэпидтребований или непониманием проводимых с ними процедур. Некоторые же проявляли агрессию на фоне страха своей болезни.
Источник: Коммерсантъ