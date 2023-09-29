Сколько Россия потратит на космос в ближайшие три года

Эти данные основаны на проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, предназначенного для государственной программы «Космическая деятельность России».

Распределение бюджета следующее: в 2024 году планируется выделить 285,95 млрд рублей, в 2025 году — 271,91 млрд, а в 2026 году — 258,1 млрд.

Эти средства будут использоваться не только для финансирования текущих работ, но и для опережающего финансирования инвестиционных проектов российской ракетно-космической промышленности.

Кроме того, часть средств пойдёт на функционирование госкорпорации Роскосмос. Важно отметить, что ранее компания уже инвестировала в различные космические проекты, включая Российскую орбитальную станцию (РОС) и многофункциональную спутниковую систему Сфера, стоимость которой также составила 800 млрд рублей.