Сколько россиян делятся с коллегами по работе паролями

Утечка конфиденциальной информации из компаний названа самым частым последствием нарушения доступа в инфраструктуру организации – так полагает более половины опрошенных. Вторым наиболее распространенным последствием подобных нарушений, около 40% является временная недоступность сервисов компании – сайтов, приложений и т.п.



Самое интересно, что примерно 40% нарушений доступа вызваны передачей сотрудниками своих паролей от внутренних систем компании коллегам, подрядчикам, друзьям; в 30% случаев персонал использует ненадежные и простые пароли и еще в 22,5% небезопасно их хранит.



В исследовании приняли участие около 100 представителей организаций финансовой сферы, производства, госсектора, сферы услуг, ритейла, ВПК и других отраслей. Компании были участниками среднего и крупного бизнеса. Опрос респондентов проводился с октября по ноябрь 2021 года.