Сколько россиян экономят деньги благодаря интернету

В 2022 году 82,5% россиян в возрасте от 14 лет пользовались интернетом, и более половины из них (55,5%) получали выгоду от этого. Но это не только финансовая выгода, а больше связано с преимуществами общения. Так считают 74,5% опрошенных. Это указывает на то, что цифровые коммуникационные навыки пользователей достаточно развиты, они умеют работать с электронной почтой, использовать социальные сети и совершать интернет-звонки.

На втором месте в списке выгод от интернета — онлайн-шопинг. 46% респондентов упомянули его, а 44% пользователей сказали, что с помощью онлайн-сервисов они экономят на покупках. Согласно данным Росстата, в 2022 году 50,1% населения в возрасте от 15 лет совершали онлайн-покупки.

На третьем месте по преимуществам использования интернета находятся возможности для карьерного роста. Это отметили почти треть опрошенных (31,8%). Возможно, низкий результат объясняется тем, что только 19% пользователей устанавливают профессиональные контакты в виртуальном пространстве, а всего 5% находят более высокооплачиваемую работу.

Также около 15,5% респондентов отметили выгоды для здоровья, а 15% — для финансов. Интересно, что лишь 8,5% упомянули выгоды, связанные с социальной сферой, такие как получение консультаций или материальной помощи. Это объясняется тем, что эти услуги не так востребованы большинством населения. Например, предприниматели чаще получают онлайн-консультации по налогообложению, а женщины в декретном отпуске чаще получают материальную помощь онлайн.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), доля россиян с базовыми цифровыми навыками увеличилась с 26,1% в 2020 году до 27,3% в 2022 году, а с продвинутыми навыками — с 12,1% до 13,3%. Однако более 40% населения в возрасте от 15 лет по-прежнему имеют низкий уровень цифровой грамотности.