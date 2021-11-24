Сколько россиян готовы делегировать найм на работу роботам

Так, согласно данным исследования, предоставить возможность роботам увольняться и устраиваться на работу за россиян согласны порядка 53% опрошенных.

Причем порядка 49% отметили, что доверили бы искусственному интеллекту найм и увольнение только при условии, что окончательное решение будет приниматься под контролем специалистов. В то же время, 4% россиян доверили бы роботу эти задачи на 100%.

В то же время, не сочли хорошей идеей поручить роботам найм и увольнение порядка трети россиян, а 12% опрошенных не имеют однозначного мнения на этот счет, поскольку с опаской относятся к эксплуатации алгоритмов в этой области.