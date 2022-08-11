Сколько россиян готовы передавать пароли от своих соцсетей другим пользователям

Оказалось, что 32% респондентов никогда не меняют паролей от сайтов и сервисов, которыми пользуются. Среди опрошенных 45% записывают свои пароли в текстовые файлы на компьютере либо добавляют в заметки на смартфонах. А 28% хранят пароли на бумаге.

При этом 57% — наибольшее количество ответов — используют универсальный пароль для доступа ко всем необходимым ресурсам. Среди них 21% считают такой подход удобным, 36% надеются на сложность придуманного ими пароля, потому считают, что этот метод их защитит. Среди опрошенных 52% не боятся передавать пароли от своих соцсетей и других аккаунтов другим людям: 28% — супругам, 24% — родителям и родственникам.

Но на практике сложные пароли — свыше 10 знаков — используют 17% респондентов. При этом также 17% никогда не слышали о двухфакторной аутентификации.