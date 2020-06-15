Сколько россиян имеют иммунитет к COVID-19?

Так, из 250 тыс россиян, которые сдали анализ в “Инвитро”, иммунитет был обнаружен лишь у 15%. Специалистами компании был составлен рейтинг по числу пациентов, сдавших тест, в котором первую строчку, ожидаемо, заняла столица России, а также ее область - 28 и 18% от общего количества тестов. Так, иммунитет к коронавирусу, как сообщается, был обнаружен у 18,4% жителей Москвы, а также в 20,2% Подмосковья.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 537 210 инфицированных коронавирусом. Из них 284 539 выздоровело, а 7 091 умерло. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 8 246 человек.