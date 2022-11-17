Сколько россиян хотели бы возвращения IKEA в страну

Согласно опросу, возвращения IKEA ждут всего 9% опрошенных, а 47% ещё до ухода шведской компании из России предпочитали другие бренды.

При этом 8% респондентов после ухода IKEA стали чаще обращать внимание на другие крупные компании. Ещё 6% стали просматривать сайты локальных мебельных магазинов, а 4% обратили внимание на супермаркеты.

Опрос также показал, что текущий ассортимент на рынке устраивает 45% опрошенных, 37% — не нравится, 18% переживают из-за отсутствия некоторых товаров IKEA.

Среди респондентов 42% считают, что российские компании производят и предлагают товары «не хуже». Каждый пятый респондент жалуется на завышенные цены локальных производителей. Еще 15% не смотрят на страну-производителя. А 23% считают, что импортные товары лучше.

Но 26% россиян так и не нашли альтернативу IKEA.