Сколько россиян хотя бы раз сдавали технику на переработку

Так, положительное отношение к сдаче и последующей утилизации техники выразили 43% опрошенных. При этом 66% никогда ничего не сдавали на переработку.

Среди респондентов 20% сдают на переработку расходники или батарейки. Телевизоры и малую бытовую технику сдают по 6% участников опроса, крупную бытовую технику и прочую электронику — по 5% респондентов.

Около одной трети опрошенных не нуждаются в дополнительной мотивации к сдаче электроники на переработку, 19% заявили, что им поможет хороший сервис с забором техники, а для 13% мотивация — денежное вознаграждение и купоны.