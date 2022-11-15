Сколько россиян хотя бы раз сдавали технику на переработку

18:25, 15 ноября 2022
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Сколько россиян хотя бы раз сдавали технику на переработкуПоказал опрос
Компания «Ситилинк» провела опрос среди пользователей об их отношении к сдаче электроники на переработку.
Так, положительное отношение к сдаче и последующей утилизации техники выразили 43% опрошенных. При этом 66% никогда ничего не сдавали на переработку.
Среди респондентов 20% сдают на переработку расходники или батарейки. Телевизоры и малую бытовую технику сдают по 6% участников опроса, крупную бытовую технику и прочую электронику — по 5% респондентов.
Около одной трети опрошенных не нуждаются в дополнительной мотивации к сдаче электроники на переработку, 19% заявили, что им поможет хороший сервис с забором техники, а для 13% мотивация — денежное вознаграждение и купоны.
Источник фото:Iol.co.za
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: