Цифра дня: сколько россиян хотят учить детей работать с искусственным интеллектом

Согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и СберОбразование, 56% россиян считают, что детей необходимо обучать технологиям искусственного интеллекта с раннего возраста, так как это стало неотъемлемой частью современной жизни.

При этом 24% опрошенных отметили важность адаптации к быстро меняющимся технологиям для работы с ИИ.

Опрос показал, что родители видят в обучении ИИ не только средство адаптации к будущему, но и способ развития критического мышления, творческих способностей и улучшения социальных навыков у детей.

Исследование проводилось с 8 по 15 августа 2024 года и охватило более 128 тыс интернет-пользователей, из которых 65% — мужчины и 35% — женщины.