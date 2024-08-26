Опубликовано 26 августа 2024, 21:491 мин.
Цифра дня: сколько россиян хотят учить детей работать с искусственным интеллектом
56%
россиян хотят обучить детей работать с ИИ
Согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и СберОбразование, 56% россиян считают, что детей необходимо обучать технологиям искусственного интеллекта с раннего возраста, так как это стало неотъемлемой частью современной жизни.
При этом 24% опрошенных отметили важность адаптации к быстро меняющимся технологиям для работы с ИИ.
Опрос показал, что родители видят в обучении ИИ не только средство адаптации к будущему, но и способ развития критического мышления, творческих способностей и улучшения социальных навыков у детей.
Исследование проводилось с 8 по 15 августа 2024 года и охватило более 128 тыс интернет-пользователей, из которых 65% — мужчины и 35% — женщины.