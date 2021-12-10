Сколько россиян хотят заменить судей роботами

Около 18 процентов опрошенных сочли, что роботизация сделает суд честнее. Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались лидерами в желании заменить суд роботами – около 28 процентов опрошенных, меньше всего — на Дальнем Востоке, там за это проголосовали около 10 процентов. При этом 15 процент, из всех опрошенных, полагают, что роботов можно использовать только в гражданских делах, но никак не в уголовных.



42% россиян абсолютно отрицательно относятся к идее заменить судей компьютерным алгоритмом, поскольку, по их мнению, это приведет к незаконным приговорам.