Сколько россиян МТС защитила от спам-звонков с помощью искусственного интеллекта

Так, если в начале года у сервиса было 1,7 млн пользователей, сегодня их число достигло 5,2 млн клиентов. Услуга работает по принципу ответа на нежелательные звонки и задавания уточняющих вопросов.

После этого ИИ расшифровывает разговор и отправляет пользователю текстовое сообщение с содержанием звонка, номером звонящего, категорией звонка (например, опросы, коллекторы или банки) и ссылкой на приложение «Мой МТС» с дополнительной информацией.

Сообщается, что ИИ также был обучен переводить цифры в числовые значения и преобразовывать непристойные слова в специальные символы, использовать знаки препинания, синтез и распознавание речи для преобразования речи в текст и наоборот.