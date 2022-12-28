Сколько россиян МТС защитила от спам-звонков с помощью искусственного интеллекта

Сколько россиян МТС защитила от спам-звонков с помощью искусственного интеллектаРост за год впечатляет
МТС защитило более 5 млн россиян от спам-звонков с помощью искусственного интеллекта. МТС поделилась успехами своего сервиса «Защитник». Услуга, использующая искусственный интеллект для декодирования спам-звонков на номера абонентов МТС, в конце 2022 года увеличил свою пользовательскую базу в три раза.
Фото: AndroidInsider
Так, если в начале года у сервиса было 1,7 млн пользователей, сегодня их число достигло 5,2 млн клиентов. Услуга работает по принципу ответа на нежелательные звонки и задавания уточняющих вопросов.
После этого ИИ расшифровывает разговор и отправляет пользователю текстовое сообщение с содержанием звонка, номером звонящего, категорией звонка (например, опросы, коллекторы или банки) и ссылкой на приложение «Мой МТС» с дополнительной информацией.
Сообщается, что ИИ также был обучен переводить цифры в числовые значения и преобразовывать непристойные слова в специальные символы, использовать знаки препинания, синтез и распознавание речи для преобразования речи в текст и наоборот.