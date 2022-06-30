Сколько россиян не могут обновить компьютер из-за дороговизны

Выяснилось, что каждый четвёртый респондент хотел бы обновить свой компьютер, но для этого нет денег. То есть 40% недовольны характеристиками компьютера из-за невозможности запускать «тяжёлые» игры.

В ходе опроса оказалось, что 74% участников используют компьютер для игр, 41% тратят на виртуальные развлечения, в среднем до 3 часов в день; 29% – до 1 часа в день, 20% – до 5 часов в день.

Опрос также показал, что каждый пятый респондент знаком с облачим геймингом и использовал для такие сервисы для игр. Возможность играть в игры без наличия мощного компьютера привлекает 34% опрошенных, большой каталог игр — 30%, невысокие цены, по сути, дешевизна услуги — 19%, ощущение будущего — также 19%.

Отмечается, что опрос проводился среди 1981 участника старше 18 лет по всей России.