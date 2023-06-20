Сколько россиян не смотрят телевизор

По данным исследования, россияне в возрасте от 21 до 30 лет стали чаще смотреть телевизор в 2023 году. Основное внимание они уделяют отечественным сериалам, юмористическим шоу и спортивным матчам.

При этом уход зарубежных каналов лишь стимулировал развитие отечественной киноиндустрии. Так, 45% молодых россиян заявили, что стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы на ТВ и в онлайн-кинотеатрах за последний год.

Каждый пятый опрошенный (22%) отметил рост интересного контента на телеканалах.

В то же время 38% российской молодёжи не смотрит телевизор, а 13% стали обращаться к нему реже в этом году. Основная причина — отсутствие интересного контента (41%). А каждый четвёртый опрошенный (25%) указал на низкое качество телевизионного контента по сравнению с тем, что можно найти в Интернете.