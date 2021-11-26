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Сколько россиян никогда не участвовали в «Черной пятнице»?И сколько участвуют каждый год
Специалисты банка "Открытие" провели исследование, в рамках которого было установлено, сколько россиян никогда не закупались во время известной распродажи “Черная пятница”.
Так, согласно опубликованным данным, порядка трети жителей страны никогда не принимали участие в популярной распродаже “Черная пятница” порядка трети жителей России. В то же время, каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина всегда закупаются во время этой акции.
“Большинство россиян не проявляют деятельного интереса к главным событиям в жизни шопоголиков — "черным пятницам". После опыта участия в них не следят за "черными пятницами" 45% мужчин и 53% женщин. В принципе не участвовали и не участвуют в таких распродажах 34% мужчин и 31% женщин. При этом 20% мужчин и 15% женщин участвуют в "черных пятницах" всегда, когда они проходят”, — поделились специалисты.
Источник: РИА Новости