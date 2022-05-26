Сколько россиян перестало пользоваться соцсетями

Согласно отчёту, более 20% россиян вообще отказались от использования любых соцсетей с марта 2022 года. А 16% респондентов стали провдить в соцсетях меньше времени, чем раньше.

Среди участников исследования время, свободное от соцсетей, стали проводить с семьёй и друзьями 27%. Кино и передачи как замену соцсетям стали смотреть 12% участников, 10% посвящают это время хобби, 9% начали чаще гулять на свежем воздухе. Обучению и развитию начали посвящать больше времени 8% респондентов.

«Уменьшение доли пользователей соцсетей связано в первую очередь с блокировкой Instagramи Facebook. Часть аудитории стала реже в принципе заходить в соцсети из-за неудобства использования VPN. Согласно нашему опросу, только 45% готовы регулярно пользоваться такими сервисами для обхода блокировок», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России