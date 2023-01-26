Сколько россиян поддержат полный запрет электронных сигарет

Оказалось, что идею полного запрета вейпов в России поддерживают 68% опрошенных, или каждый второй из трёх человек. Против запрета выступают всего 14%.

Среди молодых людей, на защиту которых и направлена инициатива запрета в России вейпов, полный запрет поддерживают 52% респондентов — такое мнение выразили граждане моложе 34 лет. А в возрасте от 35 до 44 лет запрет поддержали 75% опрошенных.

Среди некурящих идею запрета поддерживают 72%, из курящих обычные сигареты — 66%. Среди пользователей электронных сигарет большая часть опрошенных ожидаемо против — 45%, за запрет выступили 23%, а воздержался от ответа каждый третий.