Сколько россиян попадали на мошенников при покупках в интернете?Проще найти тех, кто не попадал в такую ситуацию
По результатам исследования маркетплейса Ozon, каждый второй россиянин сталкивался с кибермошенничеством при совершении онлайн-покупок.
Большинство опрошенных знакомы с основными правилами цифровой безопасности. При этом каждый третий опрошенный потерял более 5 тыс рублей в результате обмана. 3% и вовсе лишились свыше 50 тыс рублей.
Около 66% россиян сталкивались с мошенничеством именно в процессе онлайн-покупок. 44% из них попадались на уловки злоумышленников один раз, а 4% — более пяти раз. Часто мошенники используют сложные схемы обмана, которые даже продвинутым пользователям трудно распознать.
Наиболее распространёнными методами обмана стали исчезновение продавца после оплаты товара по незнакомой ссылке (каждый третий опрошенный сталкивался с этим) и телефонное мошенничество, когда злоумышленник представляется сотрудником службы поддержки и просит сообщить персональные данные (21% опрошенных стали жертвами такого обмана).
Кибермошенники чаще всего встречались в социальных сетях (35%), при совершении покупок в онлайн-магазинах (28,5%), на сервисах объявлений (19%) и в мессенджерах (13%).
Опрос проводился среди 1560 россиян в возрасте 18+ в апреле 2023 года, охватывая все регионы России и города с населением свыше 100 тыс человек.