Сколько россиян попадали на мошенников при покупках в интернете?

Большинство опрошенных знакомы с основными правилами цифровой безопасности. При этом каждый третий опрошенный потерял более 5 тыс рублей в результате обмана. 3% и вовсе лишились свыше 50 тыс рублей.

Около 66% россиян сталкивались с мошенничеством именно в процессе онлайн-покупок. 44% из них попадались на уловки злоумышленников один раз, а 4% — более пяти раз. Часто мошенники используют сложные схемы обмана, которые даже продвинутым пользователям трудно распознать.