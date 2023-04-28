Наука и технологии
14:32, 28 апреля 2023
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Сколько россиян попадали на мошенников при покупках в интернете?

Проще найти тех, кто не попадал в такую ситуацию

По результатам исследования маркетплейса Ozon, каждый второй россиянин сталкивался с кибермошенничеством при совершении онлайн-покупок.

Большинство опрошенных знакомы с основными правилами цифровой безопасности. При этом каждый третий опрошенный потерял более 5 тыс рублей в результате обмана. 3% и вовсе лишились свыше 50 тыс рублей.

Около 66% россиян сталкивались с мошенничеством именно в процессе онлайн-покупок. 44% из них попадались на уловки злоумышленников один раз, а 4% — более пяти раз. Часто мошенники используют сложные схемы обмана, которые даже продвинутым пользователям трудно распознать.

Сколько россиян попадали на мошенников при покупках в интернете?
Ozon.ru

Наиболее распространёнными методами обмана стали исчезновение продавца после оплаты товара по незнакомой ссылке (каждый третий опрошенный сталкивался с этим) и телефонное мошенничество, когда злоумышленник представляется сотрудником службы поддержки и просит сообщить персональные данные (21% опрошенных стали жертвами такого обмана).

Сколько россиян попадали на мошенников при покупках в интернете?
Ozon.ru

Кибермошенники чаще всего встречались в социальных сетях (35%), при совершении покупок в онлайн-магазинах (28,5%), на сервисах объявлений (19%) и в мессенджерах (13%).

Опрос проводился среди 1560 россиян в возрасте 18+ в апреле 2023 года, охватывая все регионы России и города с населением свыше 100 тыс человек.

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