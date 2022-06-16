Сколько россиян продолжают использовать VPN

По словам министра, популярность заблокированных площадок продолжает падать. Причём заметно проседание позиций TikTok — на мобильных телефонах трафик сократился с 12% до 10%. Зато растёт спрос на Вконтакте и Telegram. Популярность ВКонтакте выросла в 3 раза — до 10%, Telegram — до 6%.

Шадаев подчеркнул, что только пятая часть пользователей заблокированных соцсетей ушла в VPN, остальные просто прекратили пользоваться.