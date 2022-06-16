Сколько россиян продолжают использовать VPN

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Сколько россиян продолжают использовать VPNРассказал глава Минцифры
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что среди россиян, которые раньше использовали заблокированные соцсети, только каждый пятый использует VPN.
По словам министра, популярность заблокированных площадок продолжает падать. Причём заметно проседание позиций TikTok — на мобильных телефонах трафик сократился с 12% до 10%. Зато растёт спрос на Вконтакте и Telegram. Популярность ВКонтакте выросла в 3 раза — до 10%, Telegram — до 6%.
Шадаев подчеркнул, что только пятая часть пользователей заблокированных соцсетей ушла в VPN, остальные просто прекратили пользоваться.