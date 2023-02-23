Сколько россиян считают, что смартфоны прослушиваются

Так, 41% опрошенных из 1200 человек считают, что компании настраивают рекламу, подслушивая телефонные разговоры. А 24% уверены, что компании настраивают рекламу путём анализирования опубликованных персональных данных пользователей и предлагают рекламу на их основе.

В том, что бренды следят за пользователями в интернете уверены 18% респондентов, 14% считают, что компании отслеживают действия пользователей на своих сайтах.

При этом 29% россиян не боятся делиться с компаниями адресом электронной почты, информацией о возрасте и поле — 24%, о профессии и семейном положении — по 12%. Сильнее всего россияне не хотят раскрывать данные о доходе — 25%, биометрические данные — 23%, геопозицию — 18%, адрес проживания — 16% и номер телефона — 11%.