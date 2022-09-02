Сколько россиян стали безработными из-за ухода иностранных компаний

Согласно информации ведомства, 125 тысяч сотрудников зарубежных компаний оказались не у дел. На момент начала спецоперации на Украине в России 3 тысяч иностранных предприятий приостановили работу, 500 — полностью ликвидировали бизнес. При этом именно на иностранных работодателей в службу занятости пожаловались 483 человека. В целом о защите трудовых прав обратилось порядка 125 тысяч человек.

Служба занятости направила собранную статистику в профильный комитет Госдумы для подготовки мер поддержки населения. Всем, оставшимся без работы гражданам, ведомство предлагает общественные работы, за которые оплата начисляется вместе с пособием по безработице.