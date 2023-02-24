Сколько россиян верят, что местные компании не загрязняют природу

В это верят всего 12% опрошенных, причём молодёжь таким заявлениям доверяет больше — 27%, чем старшее поколение — 8%. Не доверяют подобным заявлениям и обещаниям 23% респондентов, но женщины доверяют больше, чем мужчины — 26% и 19% соответственно. Причина недоверия в сомнениях в возможности сочетать высокую рентабельность и заботу о природе.

Среди опрошенных 26% не верят в экологическую прозрачность при стремлении к прибыли. Причём женщины в этом отношении больше доверяют бизнесу, чем мужчины — 31% и 22%. А среди респондентов с высоким уровнем дохода в это не верят 42%.

35% участников опроса считают маркировку «эко» на продуктах не более чем маркетинговой уловкой для поднятия условной ценности бренда и стоимости продукции. Но молодёжь доверяет бизнесу больше, чем зрелые респонденты — 40% и 24%.

В то, что компании заботятся об экологии при производстве своей эко-продукции, верят всего 11% опрошенных. И в этом вопросе молодёжь верит бизнесу больше, чем взрослые россияне — 22% и 10%.

В заявления компаний о приверженности принципам экологичности не верят 32% участников опроса. Больше всего не доверяют бизнесу граждане старше 45 лет — 35%.

Но 67% респондентов выразили готовность к большему доверию экологически активным компаниям при условии, что те будут открыто рассказывать о своих природоохранных принципах и способах их соблюдения.