Сколько россиян ждут появления российских компаний, равных ушедшим из страны зарубежным

Оказалось, что 54% россиян ждут появления на российском рынке «сильных» отечественных компаний, равных зарубежным, ушедшим из России на фоне санкций. 30% ждут и возвращения зарубежных компаний, и появления новых российских. А 15% хотели бы возвращения зарубежных брендов.

Среди тех респондентов, кто хотел бы появления новых российских брендов 55% составляют мужчины и 54% — женщины. Наибольшее количество таких людей в возрасте от 45 лет, меньше всего в возрасте 18–24 года, это 36%.

В целом возвращения зарубежных компаний преимущественно ждут мужчины, но на появление и новых российских, и возвращение зарубежных брендов всё-таки больше рассчитывают женщины.