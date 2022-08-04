Сколько россиян живут с хронической усталостью

Так, в группе 18-34 лет на усталость жаловались 96-97% респондентов. А на хронический упадок сил жаловалась треть опрошенных.

Среди них на постоянную усталость жаловались женщины — 34%, мужчины реже — 27%. Также 26% участниц опроса называли главной причиной усталости поддержание быта и в целом заботу о семье и детях. Мужчины главной причиной постоянной усталости называли работу — 36%, женщины — 33%. Усталость среди мужчин от забот о семье — 8%.

Общий результат опроса говорит о том, что от работы устают 69% участников, от нервной и физически тяжёлой работы: мужчины — 30% женщины — 27%. Россияне с высшим образованием —41%, жители мегаполисов — 36%, городов-миллионников — 42% называли причиной усталости работу с высоким уровнем стресса. В топ-3 причин усталости вошли избыток психологически тяжёлых ситуаций — 27%, а также дача и огород — 24%.

В зависимости от возрастной категории опрошенные начинали уставать в силу разных причин. Молодые люди чаще устают от учёбы — 44%, взрослые (экономически активное население) — от нервной и ответственной работы — 43-44%, а пожилые чаще беспокоятся о здоровье — 15%.